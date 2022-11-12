Не только о футболе

859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Интересно, а симулянты из Спартака читали Тихий Дон? Соболев должен буквы знать, Джикие, конечно, нет. Шолохов дельфи...Клубам не терпитс...
  • Максим Комаров
    Посмотрел обзор - всё, как обычно! Опять судья подарил Спартаку очки. По ходу, чемпионат проплачен, как в старые добр...Клубам не терпитс...
  • Максим Комаров
    Вообще, обескураживающий результат! Я был уверен, что Локомотив разгромит Спартак. Не сомневаюсь, что за Победой Спар...Клубам не терпитс...

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

  Ноябрь приближается к своей середине, чемпионат мира – к старту. Для того, чтобы со спокойной совестью можно было заново увлечься сборными, необходимо достойно проводить на перерыв клубы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх