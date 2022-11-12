АНОНС ФУТБОЛЬНОГО УИК-ЭНДА.

Ноябрь приближается к своей середине, чемпионат мира – к старту. Для того, чтобы со спокойной совестью можно было заново увлечься сборными, необходимо достойно проводить на перерыв клубы.
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