Наталия Нежильская Его жена не была простушкой, а политическая стратегия – примитивной. Слева направо: супруга Никиты Хрущёва, Нина Петровна, космонавты Андриян Григорьевич Николаев, Валентина Владимировна Терешкова и первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв Фото: ИТАР-ТАСС 14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК, на котором был отстранён от власти Никита Хрущёв.
Как Хрущёв стал украинцем
Комментарии
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Александр Салтановский
никИтка КукурУзник внёс самый большой вклад в развал Союза, не считая меченного Иуды и алкаша ебна, в двух словах - тля кукурузная!
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33 мин.
Olegus
Смею поправить автора, его реплика: «Из всех тогдашних лидеров страны с подобным предложением мог выступить только Н.С. Хрущёв, ставший неформальным лидером страны». Но, Хрущев не был неформальным лидером, именно это явилось одной из причин его отстранения от власти. Авторитет его, как политического руководителя, был низким, формальным, что заставило его соратников усомниться в его лидерстве. Хрущев занимал официальную должность, что по умолчанию, делает любого руководителя формальным лидером, получившим власть в соответствии с назначением. Чтобы стать неформальным (неофициальным) лидером – это нужно заслужить. Если лидер кроме формального еще является и неформальным, т.е. имеет заслуженный, настоящий авторитет, то его власть становится непререкаемой. Привожу определения. Формальное лидерство – воздействие индивида на других людей (подчиненных) в силу официально занимаемой руководящей должности (директор, председатель, топ-менеджер и т.п.). Неформальный лидер – человек, не всегда занимающий руководящую должность, но при этом его мнение очень весомо в коллективе. Как пример: Сталин был неформальным и формальным лидером одновременно, как по заслуженному авторитету, так и по должности, поэтому, мы не знаем заслуживающих внимания примеров, попытаться устранить его от власти соратниками в период правления.
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16 мин.
Natalija Osminina
Не самодуром, а троцкистом. Просто целенаправленно стал разваливать СССР, пока ЦК переворот не устроили, поменяв его на Брежнева.
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12 мин.
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