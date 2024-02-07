Как Хрущёв стал украинцем

Olegus

Смею поправить автора, его реплика: «Из всех тогдашних лидеров страны с подобным предложением мог выступить только Н.С. Хрущёв, ставший неформальным лидером страны». Но, Хрущев не был неформальным лидером, именно это явилось одной из причин его отстранения от власти. Авторитет его, как политического руководителя, был низким, формальным, что заставило его соратников усомниться в его лидерстве. Хрущев занимал официальную должность, что по умолчанию, делает любого руководителя формальным лидером, получившим власть в соответствии с назначением. Чтобы стать неформальным (неофициальным) лидером – это нужно заслужить. Если лидер кроме формального еще является и неформальным, т.е. имеет заслуженный, настоящий авторитет, то его власть становится непререкаемой. Привожу определения. Формальное лидерство – воздействие индивида на других людей (подчиненных) в силу официально занимаемой руководящей должности (директор, председатель, топ-менеджер и т.п.). Неформальный лидер – человек, не всегда занимающий руководящую должность, но при этом его мнение очень весомо в коллективе. Как пример: Сталин был неформальным и формальным лидером одновременно, как по заслуженному авторитету, так и по должности, поэтому, мы не знаем заслуживающих внимания примеров, попытаться устранить его от власти соратниками в период правления.