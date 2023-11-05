"Мы потеряли великого человека": коллеги Темирканова рассказали о нем

ТАСС/Александр Демьянчук Коллеги художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии, народного артиста СССР Юрия Темирканова рассказали о нем во время прощания с дирижером, которое проходит в Большом зале филармонии.
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