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Царьград

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"Множество скорых". Тела вывозят грузовиками: Харьков вспыхнул за три удара. Более 50 погибших. Сорвана большая ротация

"Множество скорых". Тела вывозят грузовиками: Харьков вспыхнул за три удара. Более 50 погибших. Сорвана большая ротация

Подпольщики сообщили о результативных прилётах по расположению противника в Харьковской области. После первого удара – более 50 погибших.

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