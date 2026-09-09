Анталья недосчиталась 600 тысяч зарубежных гостей

Еще недавно Анталья считалась одним из самых устойчивых туристических направлений мира. Миллионы отдыхающих ежегодно приезжали на турецкое побережье Средиземного моря ради теплого климата, системы «всё включено» и относительно доступных цен.
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