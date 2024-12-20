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Царьград

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Небензя: Зеленский провоцирует Россию на эскалацию конфликта

Небензя: Зеленский провоцирует Россию на эскалацию конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует мирным инициативам и провоцирует Россию на эскалацию конфликта, а Дмитрий Медведев считает, что Зеленский не удержится в своей должности.

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