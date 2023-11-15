Во Владимире 15 ноября из-за прорыва водопровода перекрыли улицу Балакирева

Ограничение движения по улице Балакирева связано с ремонтом водопровода.Во Владимире 15 ноября перекрыли для движения транспорта улицу Балакирева от перекрестка с проспектом Строителей и до троллейбусного кольца.
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