«Что такое хорошо и что такое плохо»: в Тбилиси провели грань между Евросоюзом и Брюсселем

Продолжить тему, начатую в предыдущих публикациях — коллизии между евроструктурами, их менеджментом и властью Грузии — нас побудил очередной антигрузинский демарш Брюсселя, интерпретировать который иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела государства Южного Кавказа, никак нельзя.