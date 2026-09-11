Продолжить тему, начатую в предыдущих публикациях — коллизии между евроструктурами, их менеджментом и властью Грузии — нас побудил очередной антигрузинский демарш Брюсселя, интерпретировать который иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела государства Южного Кавказа, никак нельзя.
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