Царьград Сахалинский депутат устроил на борту самолета скандал, заявив: "я лечу с народом - это неприемлемо".
"Лететь с народом - неприемлемо": Сахалинский депутат устроил скандал на борту
Комментарии
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Питер Столыбин
Гыыыыыыыыыыыыыыыыы! Только и остаётся делать. Мы ведь все приходим на выборы, чтобы выбрать кого, да всё просто, слуг народа. Но только мы этих слуг не знаем, да порой и знать не хотим. А там, наверху, от этого только руки потирают, ибо народ безмолвствует, а значит с ним можно делать всё, что душа пожелает, только надо это делать тихой сапой, без резких движений и всё пойдёт как по маслу. Вот одного из этих слуг, который в открытую орал на чесной народ, стоило бы примерно и прилюдно наказать розгами и гнать ссаными тряпками до выхода из заксобрания. Но что то мало верится, что такое у нас возможно. Опять спустят на тормозах, ибо народ, как и прежде, безмолвствует.
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3 час.
Валерий Г Левченко Левченко
Кто может озвучить вслух, всему народу фамилию"избранника"?
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1 час.
Е Ва
вот таких и "выбираем сердцем", как завещал алкаш(((
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1 мин.
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