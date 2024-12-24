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  • Е Ва
    вот таких и "выбираем сердцем", как завещал алкаш((("Лететь с народом...
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"Лететь с народом - неприемлемо": Сахалинский депутат устроил скандал на борту

"Лететь с народом - неприемлемо": Сахалинский депутат устроил скандал на борту

Царьград Сахалинский депутат устроил на борту самолета скандал, заявив: "я лечу с народом - это неприемлемо".

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Комментарии
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Питер Столыбин
Гыыыыыыыыыыыыыыыыы! Только и остаётся делать. Мы ведь все приходим на выборы, чтобы выбрать кого, да всё просто, слуг народа. Но только мы этих слуг не знаем, да порой и знать не хотим. А там, наверху, от этого только руки потирают, ибо народ безмолвствует, а значит с ним можно делать всё, что душа пожелает, только надо это делать тихой сапой, без резких движений и всё пойдёт как по маслу. Вот одного из этих слуг, который в открытую орал на чесной народ, стоило бы примерно и прилюдно наказать розгами и гнать ссаными тряпками до выхода из заксобрания. Но что то мало верится, что такое у нас возможно. Опять спустят на тормозах, ибо народ, как и прежде, безмолвствует.
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3 час.
Валерий Г Левченко Левченко
Кто может озвучить вслух, всему народу фамилию&quot;избранника&quot;?
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1 час.
Е Ва
вот таких и &quot;выбираем сердцем&quot;, как завещал алкаш(((
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1 мин.

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