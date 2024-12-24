"Лететь с народом - неприемлемо": Сахалинский депутат устроил скандал на борту

Питер Столыбин

Гыыыыыыыыыыыыыыыыы! Только и остаётся делать. Мы ведь все приходим на выборы, чтобы выбрать кого, да всё просто, слуг народа. Но только мы этих слуг не знаем, да порой и знать не хотим. А там, наверху, от этого только руки потирают, ибо народ безмолвствует, а значит с ним можно делать всё, что душа пожелает, только надо это делать тихой сапой, без резких движений и всё пойдёт как по маслу. Вот одного из этих слуг, который в открытую орал на чесной народ, стоило бы примерно и прилюдно наказать розгами и гнать ссаными тряпками до выхода из заксобрания. Но что то мало верится, что такое у нас возможно. Опять спустят на тормозах, ибо народ, как и прежде, безмолвствует.