Переводы на карту и единое пособие с 1 октября 2026 года: новые правила

С 1 октября 2026 года денежные переводы от родственников могут повлиять на назначение единого пособия на детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рост налога на вк...
- ХЛ Что будет с заказ...
- Обнаружено крупно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым