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Переводы на карту и единое пособие с 1 октября 2026 года: новые правила

Переводы на карту и единое пособие с 1 октября 2026 года: новые правила

С 1 октября 2026 года денежные переводы от родственников могут повлиять на назначение единого пособия на детей.

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