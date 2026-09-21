Замкомандира Солодовников сообщил о попытках "Азова" проникнуть в тыл ВС РФ

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Диверсанты из числа группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) безуспешно пытаются проникать в тыл российских войск в Золотом Колодезе.
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