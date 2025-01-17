По следам былого: "Вова, ехай до Москви"

Игорь Кузнецов

Конечно же тот, кто взял оружие и воюют против солдат ВС РФ - враг. А врагов либо уничтожают, либо берут в плен. Как с ними потом поступить - решат по суду. Относительно "помогает" - я бы писал в кавычках, просто ему больше нечего делать, заключить мир он не может по причинам нелегитимности и понимая что его сразу же "нацики" убьют. Он упустил шанс в Стамбуле в 2022 году, понадеялся на бритов, кторые (как я понимаю) обещали прямое участие сил НАТО в вооружённомпротивостоянии... но обманули, как всегда такое бывало в истории.