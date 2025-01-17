Василий Вереск Много нынче обсуждений "Ой, зачем Москва взяла и неожиданно атаковала", - мол, так хорошо всё шло, и на тебе.
По следам былого: "Вова, ехай до Москви"
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же тот, кто взял оружие и воюют против солдат ВС РФ - враг. А врагов либо уничтожают, либо берут в плен. Как с ними потом поступить - решат по суду. Относительно "помогает" - я бы писал в кавычках, просто ему больше нечего делать, заключить мир он не может по причинам нелегитимности и понимая что его сразу же "нацики" убьют. Он упустил шанс в Стамбуле в 2022 году, понадеялся на бритов, кторые (как я понимаю) обещали прямое участие сил НАТО в вооружённомпротивостоянии... но обманули, как всегда такое бывало в истории.
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1 д.
Надежда
Зеленый нарик прошел точку невозврата, ему уже никто и ничего не поможет...
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17 час.
Валентин Щербаков
Этот недоносок зеленский прочно сел на кокаин и никакие переговоры, никакое лечение ему не поможет, даже скрытое убежище на острове миллиардеров, а только арест, суд и расстрел.....
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17 час.
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