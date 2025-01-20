История удивляет: первые царства Китая не древнее, чем царства скифов – прямых предков русов

Детали самых старых китайских легенд на самом деле свидетельствуют о том, что история государственности этого народа значительно короче, чем считается, а его первые царства возникли в середине скифской эпохи – и не раньше, чем в I тысячелетии до н.
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