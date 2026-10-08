Протестующие школьники "захватили" площадь Бастилии в Париже

REUTERS/Pedro Nunes Людская река заполнила площадь Бастилии в центре Парижа – десятки тысяч студентов, школьников и преподавателей скандировали призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона к началу новой французской революции.
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