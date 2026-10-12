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Царьград

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В Краснодаре 12 октября работали 90 АЗС, на 16 не было топлива

В Краснодаре 12 октября работали 90 АЗС, на 16 не было топлива

В Краснодаре утром 12 октября работали 90 АЗС, при этом на 88 из них продавали дизельное топливо, а бензин АИ-92 и АИ-95 — на 47 и 46 станциях соответственно.

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