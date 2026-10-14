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Царьград

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Дмитрий Хрулев назвал лучшие месяцы отпуска для русских в 2027

Дмитрий Хрулев назвал лучшие месяцы отпуска для русских в 2027

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев в 2027 году выделил март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь как наиболее выгодные месяцы для отпуска русских с фиксированным окладом.

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