Трамп всех обманул с Ираном и снова заработал на нефти

Трамп вновь всех обманул по поводу Ирана и на этом отлично заработал. В течение четверга и пятницы на минувшей неделе официальные аккаунты администрации США распространяли призывы к американцам «немедленно покинуть Ближний Восток», давая понять, что «скоро начнутся удары по Ирану».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии