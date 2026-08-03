Трамп всех обманул с Ираном и снова заработал на нефти

Трамп вновь всех обманул по поводу Ирана и на этом отлично заработал. В течение четверга и пятницы на минувшей неделе официальные аккаунты администрации США распространяли призывы к американцам «немедленно покинуть Ближний Восток», давая понять, что «скоро начнутся удары по Ирану».