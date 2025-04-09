В ГД внесут законопроект об освобождении части работающих женщин от уплаты НДФЛ

Фракция «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Госдуму проект закона, предлагающего освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиянок с детьми, если их зарплата не превышает три минимальных размера оплаты труда.
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