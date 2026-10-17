Три высокоточных удара по производственным мощностям немецкой компании Kromberg & Schubert в Луцке привели к полной остановке работы предприятия.
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А раньше,не моги.....
А раньше кто запрещал? Нет, вы назовите?!
А нафига им автокабели, если производсто авто в Германии сокращается?