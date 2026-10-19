У ученых много проблем с нейтрино — элементарными частицами без заряда. За объяснение одной из них — почему мы видим слишком мало солнечных нейтрино — в 2015 году вручили Нобелевскую премию по физике.
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