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Польша потребовала убрать танкер «Хатанга» с побережья Балтийского моря

Польша потребовала убрать танкер «Хатанга» с побережья Балтийского моря

Власти Польши потребовали убрать имеющий связь с Россией танкер «Хатанга» из морского порта в городе Гдыня на балтийском побережье.

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