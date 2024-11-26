Корот, буза, бишбармак: гостей форума «Россия – Казахстан» угощают национальными башкирскими блюдами

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. В рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе с 26 по 27 ноября, состоялось торжественное открытие этнодеревни, организованной Центром развития туризма Республики Башкортостан и этнопарком «Терра».
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