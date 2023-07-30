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Бонусы UFC 291: Гейджи, Льюис, Грин и Холланд – лучшие выступления вечера

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, состоялся UFC 291, в главном событии которого прошел поединок за пояс BMF между Джастином Гейджи и Дастином Порье.

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