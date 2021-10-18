Почему летом 1942-го мы так быстро откатились к Сталинграду

Всегда НачекуВоенное делоПочему летом 1942-го мы так быстро откатились к Сталинграду Военная кампания 1942 года для советского командования оказалась не менее катастрофичной, чем неудачи в 1941-м.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ГоршковКонечно нашим неудачам способствовали и попытки после победы под Москвой наступать на всём протяжении фронта,и многое другое,о чём неоднократно уже говорилось,и о чём большинство населения знает! Всё это так,но,по-моему не уделялось и не уделяется достаточного внимания на действия нашего ФЛОТА ! Мне кажется,что ВЕСЬ флот СССР во время войны если и отличился - то КРАЙНЕ НИЗКИМ КПД ! Я не говорю о морских пехотинцах,катерниках,подводниках,морских артиллеристах и лётчиках - люди они,несомненно героические! А действия КРУПНЫХ КОРАБЛЕЙ,флотов,как боевых единиц? Ну - в начале войны постреляли по румынским нефтебазам,ну сопровождали на Севере конвои союзников,И ВСЁ ?! На Чёрном море военные корабли использовались,практически,как транспортники,на Балтике - как НЕПОДВИЖНЫЕ артиллерийские батареи...По-моему как раз за это некоторые адмиралы после войны и пострадали...Ведь их подчинённые - ЭКИПАЖИ крупных кораблей - так же героически действовали,как и их коллеги,да и в морской пехоте были члены экипажей крупных кораблей - они уже всё доказали! Особенно меня смущают действия флота Черноморского...Ведь если вдуматься - он,наряду с невоевавшим турецким - был СИЛЬНЕЙШИМ на Чёрном море. Ни Германия,ни её крупный союзник Италия - своих флотов там вообще НЕ ИМЕЛИ !!! Имели там флоты их союзники - Болгария и Румыния но это - государства некрупные,соответственно и их флоты - НИЧТОЖНЫЕ (я имею в виду количество,качество их могло быть и отличным,помню,как в детстве читал какие-то воспоминания,в которых описано ВОСХИЩЕНИЕ наших лётчиков профессионализмом лётчиков Болгарии - может,у моряков было то же самое)! К тому же Болгария военных действий против СССР фактически не вела...И почему-то именно вдоль черноморского побережья противник дальше всего продвинулся - аж до Азии дошёл!Михаил БутовВам кажется, что именно в обсуждении статьи про провал сугубо сухопутной Харьковской операции следует костерить советские флоты? - Во-первых, как можно было заметить из истории ВОВ, Германия и сама не планировала против СССР какие-то флотские операции. Ей достаточно было запереть Балтфлот в Финском заливе, чтобы в отношении морских дел чувствовать себя в безопасности со стороны СССР. Северный флот был, как вы выражаетесь, "ничтожным", а операции, планируемые на Юге СССР были все, как есть, сухопутные, и участь Черноморского флота в любом случае определялась бы стремительностью сухопутного наступления вдоль ЧПК. - Во-вторых, Германия за 1940, 1941 гг. великолепно отработала тактику наступления не только на не очень сильный советский флот, но и на мощнейший британский флот, ставя тот иногда просто в безвыходные положения с помощью ВВС (Люфтваффе), бомбардировщиков, штурмовиков и торпедоносцев. Эта тактика срабатывала в Норвежском и Северном, в Баренцевом морях против английских конвоев. Эта же тактика вязала по рукам и ногам все морские передвижения англичан в Средиземноморье, в блокаде о. Мальта, в захвате о. Крит почти 4 года войны с осени 1940 по лето 1943 г. Эта тактика вынудила советское морское командование (с разрешения и одобрения СВГК) запретить участие крупных наземных кораблей ЧФ в морских операциях после сдачи Севастополя в 1942 г. - В-третьих, "Я не говорю о морских пехотинцах,катерниках,подводниках,морских артиллеристах и лётчиках",- это почему же? Это и есть кпд советского флота в период ВОВ. Ну уж, извините, не запланировано было никем ни Трафальгарских, ни Синопских морских сражений. Британия, кстати, гордилась проведением любой флотской десантной операции или просто доставкой войск флотом в нужную точку.Комментировать
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