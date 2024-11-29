Стерлинг − о критике Мераба: «Смешно, что люди упрекают его в трусости. Он просто хочет, чтобы Умар заслужил титульник»

«Некоторые люди думают, что Мераб боится драться с Умаром, это просто смешно. Насколько я знаю, мнение Мераба состоит в следующем: ему пришлось приехать в США и из кожи вон лезть, чтобы получить, а ты собрался заслужить его за одну победу? Это безумие», − сказал полулегковес и одноклубник Мераба Двалишвили Алджамейн Стерлинг.