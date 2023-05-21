Иран перешел к угрозам властям Афганистана из-за воды

Требование соблюдать договор о водоснабжении, подписанный между Ираном и Афганистаном почти полвека назад, и поставлять Ирану его долю воды из реки Хирманд высказал специальный представитель Ирана в Афганистане Хасан Каземи Коми, 20 мая сообщает информагентство Mehr.
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