Иран перешел к угрозам властям Афганистана из-за воды

Требование соблюдать договор о водоснабжении, подписанный между Ираном и Афганистаном почти полвека назад, и поставлять Ирану его долю воды из реки Хирманд высказал специальный представитель Ирана в Афганистане Хасан Каземи Коми, 20 мая сообщает информагентство Mehr.