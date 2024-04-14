Как Россия обанкротит Америку. Нефть, зерно, удобрения - еще одно измерение войны

Юрий Стенякин

диванный стратег, информация порядка IZ.ru. У нас Все хорошо. Только вот вопрос страна опять полезла за кредитами а наши олигархи увеличили свое состояние за СВО до 10 раз. Зерна много еще прошлогоднего, в элеваторах, а элеваторы чьи? о бля так они америкосовские, и когда идешь в магаз хлебушек покупать - почему то он стал дороже. А вот у меня есть еще машина, мы всем продаем бензин - а для своих в три дорога, мы уже обогнали пендосов, а если привязать к уровню жизни то мы оторвались далеко вперед. а газ? Вот у меня есть баллон я его покрасил в цвета газпрома и назвал Северный Поток,- так он все дороже и дороже. Мы нахерачим снарядов, дронов ,самолетов, ......Наши парни победят ( в чем я сомневаюсь - похоже правители их сольют подписав мирняк) Мы Победим и наши победители вернуться домой и спросят - это чего Вы тут нагондурасили пока мы воевали? И что мы ответим. Сказками что у нас все хорошо.