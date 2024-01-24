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Над Орлом обезврежены украинские беспилотники: Губернатор сообщил детали

Над Орлом обезврежены украинские беспилотники: Губернатор сообщил детали

Беспилотники обезврежены утром над Орлом, сообщил губернатор Андрей Клычков.По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, звуки, которые жители слышали в небе над Орлом, - результат работы Министерства обороны России.

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