Над Орлом обезврежены украинские беспилотники: Губернатор сообщил детали

Беспилотники обезврежены утром над Орлом, сообщил губернатор Андрей Клычков.По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, звуки, которые жители слышали в небе над Орлом, - результат работы Министерства обороны России.
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