Происшествия

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В Удмуртии сотрудники полиции и общественники провели со студентами мероприятие по профилактике экстремизма

В рамках Всероссийского профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в Молодежном центре Удмуртской Республики прошел «круглый стол» по профилактике  экстремизма в молодежной среде.

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