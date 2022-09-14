В Приморье в два раза меньше стали выявлять заболевших коронавирусом

В Приморье в два раза меньше стали выявлять заболевших коронавирусом

В Приморье суточное число заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 335 человек, это в половину меньше от показателя пикового уровня заболеваемости текущей волны, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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