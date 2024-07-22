В Каспийском море начались российско-иранские учения

В понедельник стартовали совместные военно-морские учения России и Ирана в Каспийском море. Маневры проходят в территориальных водах Ирана, они продлятся четыре дня, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на представителя ВМС капитана Аббаса Хасани.