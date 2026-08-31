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MeMo-Logic

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Методические рекомендации ФНП по сделкам с долями (2026): серьёзные доктринальные ошибки разработчиков (в сторону расширения круга удостоверяемых сделок). Почему вдруг так получилось и что дальше?

Автор полагает, что разработчики Методических рекомендаций грубо ошиблись в понимании предварительного договора, допустив его возможность по отношению к распорядительным (а не обязательственным) сделкам.

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