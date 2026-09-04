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Мировое обозрение

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Эрдоган заявил, что Турция рассмотрит возможность полного членства в альянсе под руководством России и Китая

Эрдоган заявил, что Турция рассмотрит возможность полного членства в альянсе под руководством России и Китая

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном полноправном членстве Турции в Шанхайской организации сотрудничества прозвучало сразу после саммита в Бишкеке, где Анкара присутствовала в статусе «партнера по диалогу».

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