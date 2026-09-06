Тренер "Динамо" Шварц объяснили, как обыграл "Спартак" в 7-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что был доволен тем, как его команда провела большую часть встречи.
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