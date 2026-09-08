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В АдГ рассказали о сигнале для России

В АдГ рассказали о сигнале для России

Проголосовав за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), ее избиратели выразили в том числе требование прекратить войну на Украине.

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