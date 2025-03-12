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Роджерс: Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России

Роджерс: Котёл потёк: Как Зеленский подставил себя на переговорах терактом в регионах России

Одна из самых часто подходящих для цитирования фраз звучит как «Иногда, пытаясь отсрочить судьбу, мы невольно приближаем её».

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Комментарии
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Андрей
И ни какой больше Украины!
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20 час.
ШН
Шеин Никита
Спецслужбам РФ нужно достать кровавого клоуна и посадить нагишом в клетку на Лобном месте вместе с его окружением, чтобы они жрали то, чем ходят. Это будет показательно для всех русофобов!
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18 час.
Игорь Кузнецов
Всё правильно, если Зеленский когда был президентом издал Указ о запрете переговоров, то кто разрешил их проводить, пусть и со своими &quot;кукловодами&quot; о каком-то перемирии &quot;на время&quot;? Сначала отмените Указ, а это значит выборы президента Украины, а потом уже переговоры.
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14 час.
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