Андрей И ни какой больше Украины!

ШН Шеин Никита Спецслужбам РФ нужно достать кровавого клоуна и посадить нагишом в клетку на Лобном месте вместе с его окружением, чтобы они жрали то, чем ходят. Это будет показательно для всех русофобов!