В Канске мужчина подозревается в преступлении против половой неприкосновенности детей

Мужчина подозревается по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего), ч.
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