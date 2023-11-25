Геологи приблизились к разгадке природы фонтанов лавы из вулканов

Геологи приблизились к пониманию природы фонтанов лавы из вулканов Международная группа геологов и специалистов из Исландии, Великобритании и США разработала новую теорию о том, как образуются фонтаны лавы при извержении вулканов.
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