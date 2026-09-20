«По-настоящему выдающийся подвиг»: как Герой Советского Союза Михаил Кирпонос защищал Киев от нацистов

Двадцатого сентября 1941 года в роще у хутора Дрюковщина под Киевом оборвалась жизнь генерал-полковника Михаила Кирпоноса — человека, чья биография вместила и окопы Первой мировой, и партизанские отряды Гражданской, и стремительный взлёт к вершинам командования Красной армии.
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