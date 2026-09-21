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Аналитик Юшков: газовый кризис в Евросоюзе может стать перманентным

Аналитик Юшков: газовый кризис в Евросоюзе может стать перманентным

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал, что запрет на импорт российского СПГ может поддержать высокие цены на газ в Евросоюзе и сделать газовый кризис затяжным.

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