Аналитик Юшков: газовый кризис в Евросоюзе может стать перманентным

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал, что запрет на импорт российского СПГ может поддержать высокие цены на газ в Евросоюзе и сделать газовый кризис затяжным.