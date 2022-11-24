Президент России Владимир Путин поручил разработать федеральный проект по робототехнике. «Прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и последующего внедрения», - сказал он в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которую проводит «Сбер».