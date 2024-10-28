Подрядчик благоустройства пляжа в Реадовском парке может остаться без контракта

И оказаться в реестре недобросовестных подрядчиков, если работы не сдвинутся с места до конца октября Низкий темп проведения работ по обустройству пляжной зоны в Реадовском парке Смоленска может обернуться для подрядчика расторжением контракта.
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