Депутаты Антон Каранкевич и Ирина Старовойтова провели личный прием граждан в Ковалевском сельсовете.

Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Антон Каранкевич и глава депутатского корпуса Бобруйского района Ирина Старовойтова провели личный прием граждан в Ковалевском сельсовете.
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