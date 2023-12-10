В День героя Отечества в Миллерово прошел торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь»

В День героя Отечества, ежегодно отмечаемый в нашей стране 9 декабря, мы по традиции отдаем дань уважения тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и Святого Георгия.