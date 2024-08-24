Тест: все ли вы помните из школьной программы по литературе

Лето подходит к своему завершению, а значит, детям и подросткам вот-вот придется вернуться в школу. Для многих это время воспоминаний о летних приключениях и отдыхе, но также время подготовки к новому учебному году.
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