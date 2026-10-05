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Пронедра

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Роскачество советует уже закупать продукты долгого хранения к Новому году

Роскачество советует уже закупать продукты долгого хранения к Новому году

До Нового года остается почти 3 месяца, однако часть продуктов для праздничного стола уже можно покупать без риска, что они потеряют качество к 31 декабря.

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