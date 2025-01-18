All Cars Pianoro Charly Golf – итальянский трицикл с 50-кубовым мотором

All Cars Pianoro Charly Golf – крытый итальянский трехколесный велосипед с 50-кубовым мотором. Во времена СССР он пользовался определенной популярностью у молодежи и желающих прокатиться без наличия водительских прав.
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