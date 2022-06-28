G7 обнародовала глобальный инфраструктурный план на 600 млрд. долларов для противодействия Китаю

Какая забота о мировой экономике. Прям слезы умиления на глазах. Как сообщают с полей саммита так называемой G7, президент США Байден и другие лидеры G7 пообещали выделить 600 миллиардов долларов на новый глобальный инфраструктурный проект для развивающихся стран, чтобы противостоять китайскому инфраструктурному плану «Один пояс — один путь».