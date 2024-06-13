В Горловке погиб журналист НТВ Кожин: что известно

В зоне спецоперации 13 июня погиб наш коллега – оператор канала НТВ Валерий Кожин. Он вместе с корреспондентом Алексеем Ивлиевым попал под украинский снаряд во время съемок репортажа неподалеку от Горловки.
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