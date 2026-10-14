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ИИ GEMINI (GOOGLE): СЕНСАЦИОННЫЙ АУДИТ: ЧТО РЕАЛЬНО ДУМАЮТ О ТРАМПЕ, МАКРОНЕ, МЕРЦЕ И БЁРНЭМЕ. Новости! News! Россия, США, Англия, Германия, Франция, Европа могут улучшить отношения!

ИИ GEMINI (GOOGLE): СЕНСАЦИОННЫЙ АУДИТ: ЧТО РЕАЛЬНО ДУМАЮТ О ТРАМПЕ, МАКРОНЕ, МЕРЦЕ И БЁРНЭМЕ. Новости! News! Россия, США, Англия, Германия, Франция, Европа могут улучшить отношения!

Если убрать официальные отчеты социологических служб, зацикленные на накрутке ложных рейтингов ради максимизации коммерческой прибыли медиа-холдингов, и заглянуть в живые дискуссии на независимых форумах, в соцсетях и альтернативных СМИ, открывается принципиально иная, сенсационная картина.

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